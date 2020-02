F1, Testes de Barcelona: Max Verstappen volta a ter saída de pista

Max Verstappen voltou a fazer um pião na entrada da última chicane do circuito de Barcelona. O piloto da Red Bull voltou a errar na mesma zona onde tinha errado no início da sessão. O Red Bull parece um carro com a traseira estável na maior parte do circuito mas naquela secção, o RB16 já pregou duas partidas ao piloto holandês:

Max yarım spinden sonra pite dönüyor. Daha öncede bir spini vardı. #F1 #F1Testing pic.twitter.com/Pre5l3YwGa — Ferrari ф #TIFOSI 🏁 🏎️ (@TifosiTurkiye) February 19, 2020