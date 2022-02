F1, Testes de Barcelona: Mattia Binotto recusa favoritismo | AutoSport

A Ferrari tem sido uma das equipas em destaque nestes primeiros dois dias de testes. A Scuderia tem apresentado um ritmo muito bom e, acima de tudo, uma fiabilidade digna de nota. E com isso a sua cotação tem subido e já muito afirmam que é preciso contar com a Ferrari na luta pelo título. No entanto Mattia Binotto recusou o favoritismo:

“Penso que é muito cedo”, disse ele na conferência de imprensa à hora do almoço, em Barcelona. “É sempre ótimo ter consistência porque é altura de conhecer estes novos carros. Quando se está a fazer muitas voltas, está-se a recolher dados. Até agora, estou satisfeito com o facto de ontem termos feito muitas voltas, e esta manhã também, o que é importante. Quanto ao ritmo, é muito cedo para julgar. O que posso ver é que estamos todos muito próximos, o que era um dos objetivos do novo regulamento”.

“Globalmente, como Ferrari, 2022 passou a ser o nosso foco e prioridade”, acrescentou ele. “Sempre dissemos que era uma oportunidade. Agora que estamos no bom caminho, estamos a tentar conhecer o carro. Como beneficiaremos disso, penso que só os próximos meses – e não os próximos dias – nos dirão. Para ver todo o potencial dos carros serão necessárias pelo menos quatro a cinco corridas, pois ainda há muito a aprender, a adaptar, a abordar. Vamos esperar para ver. Sinceramente, não somos a equipa mais forte. Continuamos a ser os ´outsiders´ e não os favoritos”.