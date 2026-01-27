F1, Testes de Barcelona: Manhã tranquila, Leclerc fez mais de 60 voltas

Foi uma manhã tranquila, com apenas dois carros em pista, no segundo dia do “shakedown” privado da F1 em Barcelona. A Ferrari estreou-se neste teste coletivo, depois de ontem ter estado em pista. Charles Leclerc foi o piloto chamado ao serviço e completou uma boa manhã.

O monegasco terá feito mais de 60 voltas (64 segundo a Soymotor), com a sua melhor volta a ficar-se no segundo 20 alto (1’20”844), isto antes da chuva que acabou por aparecer a meio da manhã. Leclerc esteve em pista com pneus de chuva e ganhou experiência com piso húmido. Aparentemente, a Ferrari não teve problemas e concluiu um manhã de testes tranquila, sem sobressaltos e com bons números.

Active aero. Insanely cool. 🤓 On the straights the front and rear wings will open to reduce drag, but in the corners they will close to increase downforce 😮‍💨#F1 pic.twitter.com/GstXfI9wsM — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

Quem também se estreou foi Max Verstappen, depois de ontem ter visto Isack Hajdar em pista durante o dia todo. O campeão neerlandês rodou bem menos que Leclerc e diz-se que terá feito à volta de 27 voltas (segundo a Soymotor). Salientamos que estes números são eco de jornalistas que estão no local e que podem não ser os valores exatos, pretendendo dar uma visão geral do que foi esta manhã de testes. Verstappen terá feito a sua melhor volta a entrar no segundo 19 (1’19”578), antes da chuva. Terá sido Verstappen o responsável pela única bandeira vermelha do dia, logo ao início da manhã, numa breve saída de pista sem consequências.

Para esta tarde, espera-se que Verstappen se mantenha em pista enquanto Lewis Hamilton deverá ocupar o lugar que foi de Leclerc durante a manhã. Mercedes, Cadillac, Racing Bulls, Audi, Haas e Alpine decidiram não ir para a pista hoje e a McLaren também não deu qualquer sinal, pelo que o carro dos campeões em título deverá apenas ir para a pista amanhã.