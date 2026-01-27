F1, Testes de Barcelona: Manhã tranquila, Leclerc fez mais de 60 voltas
Foi uma manhã tranquila, com apenas dois carros em pista, no segundo dia do “shakedown” privado da F1 em Barcelona. A Ferrari estreou-se neste teste coletivo, depois de ontem ter estado em pista. Charles Leclerc foi o piloto chamado ao serviço e completou uma boa manhã.
O monegasco terá feito mais de 60 voltas (64 segundo a Soymotor), com a sua melhor volta a ficar-se no segundo 20 alto (1’20”844), isto antes da chuva que acabou por aparecer a meio da manhã. Leclerc esteve em pista com pneus de chuva e ganhou experiência com piso húmido. Aparentemente, a Ferrari não teve problemas e concluiu um manhã de testes tranquila, sem sobressaltos e com bons números.
Active aero. Insanely cool. 🤓
On the straights the front and rear wings will open to reduce drag, but in the corners they will close to increase downforce 😮💨#F1 pic.twitter.com/GstXfI9wsM
— Formula 1 (@F1) January 27, 2026
Quem também se estreou foi Max Verstappen, depois de ontem ter visto Isack Hajdar em pista durante o dia todo. O campeão neerlandês rodou bem menos que Leclerc e diz-se que terá feito à volta de 27 voltas (segundo a Soymotor). Salientamos que estes números são eco de jornalistas que estão no local e que podem não ser os valores exatos, pretendendo dar uma visão geral do que foi esta manhã de testes. Verstappen terá feito a sua melhor volta a entrar no segundo 19 (1’19”578), antes da chuva. Terá sido Verstappen o responsável pela única bandeira vermelha do dia, logo ao início da manhã, numa breve saída de pista sem consequências.
Leclerc powering around still. Ferrari continue to have good reliability #F1Testing #Testing #F1
— Formula 1 Latest (@F1Gridline) January 27, 2026
Para esta tarde, espera-se que Verstappen se mantenha em pista enquanto Lewis Hamilton deverá ocupar o lugar que foi de Leclerc durante a manhã. Mercedes, Cadillac, Racing Bulls, Audi, Haas e Alpine decidiram não ir para a pista hoje e a McLaren também não deu qualquer sinal, pelo que o carro dos campeões em título deverá apenas ir para a pista amanhã.
👀 Más imágenes desde las colinas de Montmeló
¡¡El Red Bull rodando por primera vez con la pista mojada!!#F1 #F1Testing
— Adrigamer95 (@Adrian01588751) January 27, 2026
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI