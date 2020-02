F1, Testes de Barcelona: manhã calma

Com a pista cada vez mais seca, os carros começam a colocar os pneus slicks e os tempos começam a baixar. Temos visto poucas voltas até agora com as equipas ainda a testar algumas soluções aerodinâmicas nesta segunda hora. A Red Bull apareceu com algumas peças novas e o trabalho para a primeira corrida do ano começa já a partir de hoje. Já Max Verstappen cumpriu uma espécie de ritual que tem feito ao longo de todo o teste e fez mais um pião:

Stick to speed, Max 😉



Verstappen faces the wrong after his tame approach in the last sector 🔄#F1 #F1Testing pic.twitter.com/7P7ucEoYYX — Formula 1 (@F1) February 27, 2020