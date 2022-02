F1, Testes de Barcelona: Mais travagens queimadas | AutoSport

Temos visto várias travagens queimadas ontem e hoje, o que pode ser um sinal das dificuldades que os pilotos estão a enfrentar. No dia de ontem, Max Verstappen queimou a travagem várias vezes na curva 5 e hoje Lewis Hamilton tem tido algumas dificuldades em acertar com as travagens na curva 13. Isto pode ser um sinal de que o peso dos carros e as novas borrachas exigem mais dos pilotos. No final do dia de ontem, Lando Norris admitiu que o peso dos carros era um problema:

“O peso faz uma enorme diferença na pilotagem, na forma como o carro reage. É muito mais pesado do que na época passada. Por isso o carro parece um pouco mais lento. É como correr com o tanque cheio na época passada.”

Além da dificuldade nas curvas, o peso na travagem faz-se sentir, apesar das distâncias de travagem se manterem iguais ao ano passado. Esse fator, conjugado com pneus novos, que agora não podem ser tão aquecidos quanto eram no ano passado (as mantas de aquecimento só podem ir até aos 70º C e no ano passado iam até aos 100ºC) leva a mais borracha queimada. Há também a vontade dos pilotos arriscarem mais e tentarem descobrir os limites do carro e como tal, pequenos erros são cometidos.