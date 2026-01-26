F1, Testes de Barcelona: Live timing suspenso, cada vez menos informação disponível

A F1 tem-se aplicado para limitar as fontes de informação no Circuito de Barcelona. Se ao longo da manhã as imagens, os vídeos e até um live timing permitiu seguir o que foi acontecendo ao longo da manhã, a sessão da tarde tem devolvido muito menos informação.

O dito live timing, que consistia num software e num link da cronometragem do circuito, foi terminado e essa ferramenta, que se espalhou pelas redes como um rastilho, acabou por deixar de funcionar. E quanto às fotos e aos vídeos, não tem surgido novos elementos desde a hora de almoço. Assim, o que foi uma manhã profícua para os fãs e até para as equipas, que foram acumulando um número bem razoável de voltas, foi apenas um vislumbre desta nova era.