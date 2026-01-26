F1, Testes de Barcelona: Live timing suspenso, cada vez menos informação disponível
A F1 tem-se aplicado para limitar as fontes de informação no Circuito de Barcelona. Se ao longo da manhã as imagens, os vídeos e até um live timing permitiu seguir o que foi acontecendo ao longo da manhã, a sessão da tarde tem devolvido muito menos informação.
O dito live timing, que consistia num software e num link da cronometragem do circuito, foi terminado e essa ferramenta, que se espalhou pelas redes como um rastilho, acabou por deixar de funcionar. E quanto às fotos e aos vídeos, não tem surgido novos elementos desde a hora de almoço. Assim, o que foi uma manhã profícua para os fãs e até para as equipas, que foram acumulando um número bem razoável de voltas, foi apenas um vislumbre desta nova era.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI