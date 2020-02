F1, Testes de Barcelona: Lewis Hamilton parado na pista

Meia hora depois de ter começado a sua sessão de testes, Lewis Hamilton parou em pista com um problema no seu W11. O carro do piloto britânico “calou-se” repentinamente na saída da curva cinco. A sessão está agora interrompida enquanto o carro está a ser retirardo.

A Mercedes não tem apresentado a fiabilidade do ano passado, com alguns problemas na semana passada e agora com esta paragem, sem contar com os vários problemas que a Williams tem tido com as unidades motrizes da marca alemã.