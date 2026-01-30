F1, Testes de Barcelona: Lewis Hamilton crava o melhor tempo da semana

Lewis Hamilton esteve aos comandos do SF-26 na pista de Barcelona e durante esta tarde rubricou o melhor tempo da semana. Com o tempo de 1:16.348, o piloto da Ferrari superou o melhor tempo de ontem, feito por George Russell (1:16:445).

O tempo foi avançado pela SoyMotor e coloca a Ferrari no topo da tabela de tempos nesta última sessão da semana. A Ferrari fechou assim com nota positiva o último dia de trabalhos na pista catalã.