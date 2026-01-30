F1, Testes de Barcelona: Lewis Hamilton crava o melhor tempo da semana
Lewis Hamilton esteve aos comandos do SF-26 na pista de Barcelona e durante esta tarde rubricou o melhor tempo da semana. Com o tempo de 1:16.348, o piloto da Ferrari superou o melhor tempo de ontem, feito por George Russell (1:16:445).
O tempo foi avançado pela SoyMotor e coloca a Ferrari no topo da tabela de tempos nesta última sessão da semana. A Ferrari fechou assim com nota positiva o último dia de trabalhos na pista catalã.
🚨MEJOR TIEMPO DE LA PRETEMPORADA 🚨
💣1'16"348 de Lewis Hamilton#F1 #F1Testing pic.twitter.com/zAxHMRscIh
— SoyMotor.com (@SoyMotor) January 30, 2026
Pity
30 Janeiro, 2026 at 18:26
As primeiras impressões, parecem indicar que a Ferrari está na luta, embora não se saiba o que cada equipa testou. Embora não torça pela Ferrari como equipa, quero ver os seus pilotos a lutarem pelo título, com os pilotos da McLaren e Russell.