F1, Testes de Barcelona: Kimi Raikkonen termina segundo dia com melhor tempo

Kimi Raikkonen foi o destaque da segunda metade do dia, com o melhor tempo a ficar em seu nome e com a primeira bandeira vermelha da época a ser provocada pelo piloto finlandês.

Foi mais um dia relativamente calmo, com muitas voltas feitas por todas as equipas e com uma novidade da Mercedes que vai dar que falar.

Pierre Gasly começou o dia com um pião a baixa velocidade, numa altura em que testava os fluxos de ar, mas terminou a primeira hora no topo da tabela de tempos.

Os tempos foram caindo e Lewis Hamilton instalou-se no topo da tabela de tempos, no entanto o maior ponto de discussão passou a ser uma inovação no volante da Mercedes. As imagens mostraram Hamilton a mover para trás e para a frente o volante, no que parecia ser um novo controlo para o W11, algo confirmado pela Mercedes, que admite que tem um novo sistema, mas não explicou os efeitos desse sistema. Há já várias explicações e a mais forte afirma que a mudança no volante implica uma alteração no eixo dianteiro, afim de ganhar mais velocidade de ponta. A Mercedes garante que a FIA esteve a par do desenvolvimento deste sistema denominado DAS e sente que a legalidade do mesmo não está em causa.

Link para vídeo AQUI

Este tema absorveu a atenção durante grande parte da manhã uma vez que em pista os pilotos foram acumulando voltas sem qualquer interrupção. Sergio Pérez foi o mais rápido a meio da manhã, mas foi destronado por Daniel Ricciardo que até perto do fim era o dono do melhor registo, mas nos último minutos, Sergio Pérez voltou a fazer o melhor tempo. O RP20 da Racing Point tem sido apontado como uma cópia do Mercedes e para já as performances em pista parecem animadoras.

A grande novidade no começo da tarde foi o regresso de Sebastian Vettel ao ativo, depois de ontem ter sido dispensado para recuperar de uma gripe. O alemão rodou durante a tarde toda e fez um registo melhor que o seu colega de equipa. Os pontos altos foram os piões de Valtteri Bottas (ao volante do W11 na segunda metade do dia, num dia que ficou encurtado com problemas eléctricos para o finlandês) e de Kimi Raikkonen, uma saída de pista de Romain Grosjean que ameaçou a mostragem de bandeiras vermelhas, algo que apenas aconteceu a 17 minutos do fim com o Alfa Romeo de Raikkonen a ficar parado em pista, provocando a primeira interrupção da época.

Grosjean spins at Turn 4 and bumps the barriers#F1Testing pic.twitter.com/QQfsELDM89 — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

Fica assim concluído o segundo dia de testes, em que voltamos a ver um registo impressionante de fiabilidade, e as primeiras inovações do ano, que por conseguinte irão dar muito que falar.

Amanhã o circuito de Barcelona recebe o último dia de testes desta semana.