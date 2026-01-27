F1, Testes de Barcelona: Isack Hadjar teve saída de pista
Pode ser o final de dia prematuro para Isack Hadjar e a Red Bull. O piloto francês teve uma saída de pista durante a tarde de testes em Barcelona e o carro teve de regressar num reboque. Segundo as informações que chegam do traçado catalão, o piloto está bem, mas este incidente poderá ter causado o fim prematuro da sessão para a equipa austríaca. Neste momento, apenas Lewis Hamilton está em pista.
💥 Isack Hadjar HA DESTROZADO el Red Bull
✅ El piloto está bien
📹 @FormulaNacho #F1 #F1Testing
— Adrigamer95 (@Adrian01588751) January 27, 2026
🚨 ÚLTIMA HORA
💥 Accidente de HADJAR en los tests de Barcelona
👉 Ha sido en la última curva
📸 [@ekaitzgilf1] #F1 #F1Testing pic.twitter.com/a3SkGFCp4h
— Speed Sector (@SpeedSectorF1) January 27, 2026
