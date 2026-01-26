F1, Testes de Barcelona: Isack Hadjar e Esteban Ocon foram os destaques do 1º dia

Está concluído o polémico primeiro dia de testes de F1 em Barcelona. Numa sessão anunciada como privada, atraindo atenções de todo o mundo, as informações fluíram a bom ritmo, nas primeiras horas, sendo que a lei da rolha aplicada pela F1 começou a sentir-se com mais intensidade durante a tarde.

Volume up! 🔊 Here's a first look at Audi on track in Barcelona 👋#F1 pic.twitter.com/VVhJWvAAL9 — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Começamos pelo facto do dia… o secretismo extremo dos testes. Era sabido que, ao anunciar que Barcelona iria receber durante toda esta semana os primeiros testes coletivos (ou shakedown, como quiserem chamar), as atenções dos fãs e jornalistas de motorosport estariam voltadas para o circuito catalão. Sem surpresa, as fotos, os vídeos e as informações vindas de Barcelona não demoraram a aparecer desde as 8 h (hora portuguesa). O que aconteceu depois tem sido alvo de críticas por parte de jornalistas, fotógrafos e fãs que estiveram no local.

As autoridades iniciaram uma “caça ao intruso” colocando-se em todos os pontos estratégicos que permitiam ver o traçado catalão. Há relatos de pessoa que mesmo a 600 metros do recinto foram ameaçadas de serem multadas e expulsas. Desde Mossos d’Esquadra até, segundo o que foi dito por algumas pessoas no local, policia secreta espanhola, foi feito de tudo para afastar as pessoas. O live timing que, surpreendentemente funcionou (a F1 avisou que não seriam publicados tempos), foi rapidamente cancelado. E de uma manhã repleta de motivos de interesse, passou-se para uma tarde estéril, com pouca informação vinda de um Circuito que mais parecia uma a Área 51.

Esta mañana estábamos a 200 metros del Circuito Nos echaron y nos movimos a 300 metros, fuera del parking, nos echaron Nos pusimos a 600 metros y aun así también nos echaron 2 coches de la secreta, 1 pickup de Mossos y un furgón de Mossos Identificaron a unos pobres corderos… https://t.co/0AVuXEAwov — Nachez (@Nachez98) January 26, 2026

Quanto à ação em pista, os dados que nos foram chegando, mostram que ninguém enfrentou uma tragédia grega neste primeiro dia. Os carros foram acumulando voltas a um ritmo saudável e até ao final da manhã verificaram-se três bandeiras vermelhas, que não demoraram muito a serem resolvidas. Durante a tarde não há registo de interrupções. O dia pareceu produtivo para a maioria das equipas em pista. Segundo informações vindas de Espanha (Soymotor), Esteban Ocon (Haas – com unidade motriz Ferrari), terá acumulado 150 voltas, com Mercedes (Kimi Antonelli de manhã, George Russell de tarde), Racing Bulls (Liam Lawson) e Red Bull (Isack Hadjar) a estarem logo atrás na contagem de voltas. A fiabilidade da Ferrari foi destacada, mas os stints longos da Mercedes terão impressionado.

Quanto aos tempos, os que circulam mostram que Hadjar foi o mais rápido, com o tempo colocado já perto do final da manhã, no segundo 18, uma marca respeitável, tendo em conta que são as primeiras voltas desta nova era, ainda muito longe de todo o potencial destes novos carros. Para máquinas que prometia ser dois a três segundos mais lentas, temos como termo de comparação os tempos da pole de 2025 (1:11.546) e, talvez mais relevante, o tempo da melhor volta em corrida (1:15.743), revelando uma primeira amostra interessante.

Posição Piloto Tempo 1.º Isack Hadjar 1:18.159 2.º George Russell 1:18.696 3.º Franco Colapinto 1:20.189 4.º Kimi Antonelli 1:20.700 5.º Esteban Ocon 1:21.301 6.º Liam Lawson 1:21.513 7.º Valtteri Bottas 1:24.651 8.º Gabriel Bortoleto 1:25.296 9.º Sergio Pérez 1:25.974

No total, sete equipas testaram neste primeiro dia. Espera-se que a McLaren e a Ferrari iniciem os seus programas amanhã, apesar da previsão meteorológica pouco clemente, com a Aston Martin a confirmar que estará apenas presente na quinta e na sexta. A Williams, já confirmou de antemão que não estará presente nesta semana.

Termina assim este animado dia, repleto de ironia. Num desporto que vive dos fãs e da exposição mediática, tudo foi feito para esconder o que aconteceu ao longo do dia, numa postura que se deverá manter durante a semana. São milhões de fãs que esperaram o dia todo para ter informações e imagens dos carros que tanto aguardavam, e foram largas dezenas de pessoas nas imediações do circuito a serem afastados de forma ostensiva, em mais um espetáculo que não favorece a F1. Amanhã haverá mais testes, mais secretismo e mais espreitadelas pela fechadura… enquanto deixarem.