F1, Testes de Barcelona: Hamilton na frente

A Mercedes assumiu a frente do primeiro dia de teste com Lewis Hamilton a fazer o melhor tempo do dia na última hora. O piloto britânico suplantou o colega de equipa Valtteri Bottas, que continua com o segundo tempo. A completar o top3 temos Sergio Pérez.

1 Hamilton Mercedes 1m16.978s 2 Bottas Mercedes 1m17.313s 3 Perez Racing Point 1m17.375s 4 Verstappen Red Bull 1m17.787s 5 Sainz McLaren 1m18.001s 6 Ocon Renault 1m18.004s 7 Russell Williams 1m18.168s 8 Kvyat AlphaTauri 1m18.219s 9 Leclerc Ferrari 1m18.289s 10 Stroll Racing Point 1m18.351s 11 Kubica Alfa Romeo 1m18.386s 12 Latifi Williams 1m18.396s 13 Magnussen Haas 1m18.466s 14 Ricciardo Renault 1m19.024s 15 Giovinazzi Alfa Romeo 1m20.096s