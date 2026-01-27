F1, Testes de Barcelona: Hadjar e Hamilton em pista no lugar de Verstappen e Leclerc

A sessão da tarde tem sido pouco animada, mas com duas novas caras em pista. Charles Leclerc cedeu o seu lugar a Lewis Hamilton, enquanto Isack Hadjar ocupou o lugar que pertenceu a Max Verstappen durante a manhã.

A chuva prometida para esta tarde não apareceu ainda, mas a pista continua húmida e os tempos refletem isso, com os pilotos a rodarem no segundo 30, ambos com pouco mais de duas dezenas de voltas completadas.

Do lado dos pilotos que terminaram o seu “turno” Charles Leclerc falou no final da sua sessão, mostrando-se agradado com o trabalho desenvolvido:

“Foi bom estar de volta a este carro muito novo e muito diferente do que temos pilotado até agora. O foco é tentar entender se está tudo a funcionar bem, o que foi o caso. As condições não foram as melhores, mas não olhamos para a performance nesta fase. Verificamos todos os sistemas novos do carro, se funcionam bem, o que aconteceu. Pouco a pouco vamos verificando na nossa checklist se tudo está bem e mais no final dos três dias começaremos a olhar para como tudo se comporta e trabalharemos a partir dai.”