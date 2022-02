F1/Testes de Barcelona: Fiabilidade dos novos carros, esteve fantástica | AutoSport

Um dos pontos mais importantes do primeiro dia de testes foi claramente a fiabilidade. Por exemplo, só a Ferrari fez qualquer coisa como 700 Km sem problemas. Houve problemas para a Alfa Romeo e para a Haas, as duas equipas que ficaram longe das restantes em termos de quilometragem.

Claramente, os novos monolugares mostram grande fiabilidade, e o mais interessante é que há muito pouca transferência do ano passado para estes novos carros, as alterações aos regulamentos técnicos são muito abrangentes, e é por isso que é impressionante que a maioria das equipas tenha conseguido fazer uma quilometragem tão elevada. Apenas Alfa Romeo e Haas falharam as 100 voltas.

POS/EQUIPA/VOLTAS

1- Ferrari 153

2- Red Bull 147

3- Alpine 146

4- Williams 132

5- Mercedes 127

6- AlphaTauri 120

7- Aston Martin 109

8- McLaren 102

9- Haas 43

10- Alfa Romeo 32