F1, Testes de Barcelona: Ferrari e Mercedes já com tempos na tabela

As primeiras horas da manhã são usadas para testes aerodinâmicos com a famosas grelhas de sensores. De momento apenas a Ferrari e a Mercedes têm tempos na tabela e Sebastian Vettel acabou de fazer o melhor registo do dia (com os pneus que serão usados em Zandvoort). Para já apenas as duas equipas continuam a acumular voltas enquanto as restantes olham para outro tipo de análise. A Ferrari irá dar uma conferência de imprensa no início da tarde, mas não se sabe ainda qual o motivo da mesma.

1 Vettel Ferrari C2 1m18.775s 2 Hamilton Mercedes C4 1m20.572s Albon Red Bull Sainz McLaren Ricciardo Renault Stroll Racing Point Gasly AlphaTauri Kubica Alfa Romeo Grosjean Haas Latifi Williams