F1, Testes de Barcelona: Efeito ‘sobe e desce’, uma nova dor de cabeça | AutoSport

Com os fundos planos a criar mais apoio aerodinâmico (a downforce passa a ser maioritariamente criada a partir do fundo plano, menos do efeito do ar nas asas) aproveitando de forma mais vincada o “efeito solo”, surgem novo problemas e um deles é o chamado “Porpoising” (um espécie de efeito sobe e desce, o carro tende a subir e a descer de forma contínua ‘porpoising’), um termo que se refere ao movimento que os botos (golfinhos, baleias) fazem quando estão no mar, mergulhando e voltando à tona. Nos carros isso nota-se como uma espécie de ressalto que vai acontecendo na frente e na traseira do carro, numa espécie de movimento de embalar, mas muito mais violento, como é de esperar. Isso deve-se à força descendente que é criada pelo fundo plano. Ao chegar à carga máxima, pode acontecer que haja uma separação dos fluxos de ar no fundo do carro o que provoca uma perda temporária de força descente que é de seguida recuperada, o que provoca os tais ressaltos (efeito sobe e desce). Esse é um problema que tem de ser resolvido, afinando a aerodinâmica para evitar que isso aconteça. Este efeito deverá ser visto com alguma frequência e pelos relatos que chegam de Barcelona, Lewis Hamilton é o piloto que mais tem sofrido com isso esta manhã.