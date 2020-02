F1, Testes de Barcelona, Dia 3: Valtteri Bottas lidera a Mercedes em Barcelona

Valtteri Bottas (Mercedes) terminou o terceiro dia de testes de pré-temporada em Barcelona com o tempo mais rápido, de 1m15.732s. Bottas esteve de manhã a bordo do W11 e de tarde Lewis Hamilton (Mercedes) ocupou-se do volante do carro da equipa alemã, tendo sido o mais rápido durante esse período, ficando com o segundo tempo mais rápido do dia, a 0.784s de Bottas.

Terceiro tempo mais rápido do dia para Esteban Ocon, que levou o Renault a fazer 76 voltas e fez o melhor tempo de 1m17.102s.

Nesta parte da tarde, Daniel Ricciardo esteve no Renault e colocou a bandeira vermelha em pista, com o Renault a parar por problemas de motor. Mas a equipa francesa conseguiu resolver e Ricciardo ainda voltou à pista, a tempo de fazer um pião. Ricciardo ficou em sétimo com um tempo de 1m17.574s.

Apesar de uma melhoria em alguns tempos no início da tarde, como Pierre Gasly que terminou na nona posição, com um tempo de 1m17.783s. Também Lando Norris melhorou e acabou a sessão em 14º com um tempo de 1m18.454s.

Os restantes pilotos que rodaram (Alex Albon; Sebastian Vettel; Nicholas Latifi; Kevin Magnussen -não participou devido a um incidente logo no início da sessão) não conseguiram melhorar mais os seus cronos.

Sebastian Vettel e Nicholas Latifi também conseguiram regressar ao traçado após os problemas de motor no Ferrari e Williams, respetivamente, na parte da manhã.

Assim sendo, Lance Stroll (Racing Point) ficou com a quarta posição, tendo sido um dos que fez 100 voltas ou mais, juntamente com Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Ferrari).

Tempos finais do terceiro dia de testes em Barcelona

Tempos 15h58

1- V.Bottas (Mercedes) – 1m15.732s

2 – L.Hamilton (Mercedes) – 1m16.516s

3 – E.Ocon (Renault) – 1m17.102s

4 – L.Stroll (Racing Point) – 1m17.338s

5 – D.Kvyat (AlphaTauri) – 1m17.427s

6 -M.Verstappen (Red Bull) – 1m17.636s

7 -A.Giovinazzi (Alfa Romeo) -1m18.035s

8 -A.Albon (Red Bull) – 1m18.154s

9- P.Gasly (AlphaTauri) – 1m18.213s

10 -C. Sainz (McLaren) – 1m18.274s

11– R.Grosjean (Haas) – 1m18.380s

12 -S.Vettel (Ferrari) – 1m18.384s

13 – D.Ricciardo (Renault) – 1m18.856s

14 – N.Latifi (Williams) – 1m19.004s

15 -L.Norris (McLaren) – 1m19.008s

16 – K.Magnussen (Haas) – 1m19.709s

Tempos 15h22

1- V.Bottas (Mercedes) – 1m15.732s

2 – L.Hamilton (Mercedes) – 1m16.642s

3 – E.Ocon (Renault) – 1m17.102s

4 – L.Stroll (Racing Point) – 1m17.338s

5 – D.Kvyat (AlphaTauri) – 1m17.427s

6 -M.Verstappen (Red Bull) – 1m17.636s

7 -A.Giovinazzi (Alfa Romeo) -1m18.035s

8 -A.Albon (Red Bull) – 1m18.154s

9- P.Gasly (AlphaTauri) – 1m18.213s

10 -C. Sainz (McLaren) – 1m18.274s

11– R.Grosjean (Haas) – 1m18.380s

12 -S.Vettel (Ferrari) – 1m18.384s

13 – D.Ricciardo (Renault) – 1m18.856s

14 – N.Latifi (Williams) – 1m19.004s

15 -L.Norris (McLaren) – 1m19.008s

16 – K.Magnussen (Haas) – 1m19.709s



Tempos 13h57

1- V.Bottas (Mercedes) – 1m15.732s

2 – E.Ocon (Renault) – 1m17.102s

3 – L.Stroll (Racing Point) – 1m17.338s

4 – D.Kvyat (AlphaTauri) – 1m17.427s

5 -M.Verstappen (Red Bull) – 1m17.636s

6 -A.Giovinazzi (Alfa Romeo) -1m18.035s

7 -A.Albon (Red Bull) – 1m18.154s

8 – L.Hamilton (Mercedes) – 1m18.198s

9 -C. Sainz (McLaren) – 1m18.274s

10– R.Grosjean (Haas) – 1m18.380s

11 -S.Vettel (Ferrari) – 1m18.384s

12 – P.Gasly (AlphaTauri) – 1m18.768s

13 – D.Ricciardo (Renault) – 1m18.856s

14 – N.Latifi (Williams) – 1m19.004s

15 – K.Magnussen (Haas) – 1m19.709s



Tempos 11h26

1- V.Bottas (Mercedes) – 1m15.732s

2 – E.Ocon (Renault) – 1m17.102s

3 – L.Stroll (Racing Point) – 1m17.338s

4 – D.Kvyat (AlphaTauri) – 1m17.427s

5 -M.Verstappen (Red Bull) – 1m17.636s

6 -A.Giovinazzi (Alfa Romeo) -1m18.035s

7 -C. Sainz (McLaren) – 1m18.274s

8 – R.Grosjean (Haas) – 1m18.380s

9 -S.Vettel (Ferrari) – 1m18.384s

10 – N.Latifi (Williams) – 1m19.004s

Tempos 9h51

1-Verstappen (Red Bull), 1m17.636s

2-E.Ocon (Renault), 1m17.778s

3-Stroll (Racing Point) 1m17.998s

4-Bottas (Mercedes), 1m17.992s

5-Kvyat (AlphaTauri), 1m18.179s

6- Vettel (Ferrari), 1m18.384s

7-Sainz (McLaren), 1m18.409s

8-Giovinazzi (Alfa Romeo), 1m20.239s

9-Grosjean (Haas), 1m20.949s

Tempos 9h22

1-Verstappen (Red Bull), 1m17.636s

2-Stroll (Racing Point), 1m17.991s

3-Bottas (Mercedes), 1m17.992s

4-Ocon (Renault), 1m18.353s

5-Sainz (McLaren), 1m18.409s

6-Vettel (Ferrari), 1m18.970s

7-Giovinazzi (Alfa Romeo), 1m20.239s

8-Grosjean (Haas), 1m22.236

9-Kvyat (AlphaTauri), 1m36.226s

Tempos 8h59

1-Bottas (Mercedes), 1m17.992s

2-Verstappen (Red Bull), 1m18.032s

3-Ocon (Renault), 1m18.353s

4-Sainz (McLaren), 1m18.638s

5-Vettel (Ferrari), 1m18.970s

6-Stroll (Racing Point), 1m19.847s

7-Giovinazzi (Alfa Romeo), 1m20.239s

8-Grosjean (Haas), 1m22.236

9-Kvyat (AlphaTauri), 1m36.226s

Tempos 8h45

1-Verstappen (Red Bull), 1m18.032s

2-Sainz (McLaren), 1m18.638s

3-Vettel (Ferrari), 1m18.970s

4-Ocon (Renault),1m19.287s

5-Stroll (Racing Point), 1m19.847s

6-Kvyat (AlphaTauri), 1m36.226s