F1 testes de Barcelona, DIA 3: siga tudo aqui em direto | AutoSport

Terceiro e último dia dos primeiros testes de Fórmula 1 em 2022. As equipas têm rodado muito, ontem já houve duas paragens de sessão devido a contratempos mecânicos, mas globalmente a fiabilidade dos carros tem surpreendido.

No geral, as 10 equipas totalizaram quase 1.000 voltas, Ferrari, McLaren e de certo modo a Alpha Tauri têm surpreendido, a Aston Martin também teve ontem uma boa evolução e na Mercedes e Red Bull não parece haver nada de errado com os carros, que são estáveis e fáceis de pilotar, embora a MErcedes esteja com mais dificuldades do que o esperado. O vento prejudicou muito os tempos de ontem, pelo que o tempo referência continua a ser o de quarta-feira.

Por fim, o ‘porpoising’, ou oscilação dos carros, uma palavra que a F1 descobriu e não se fala doutra coisa…

A ação em pista começa agora, às 8h00 e termina às 17h00. O dia será dividido por um intervalo de uma hora para almoço (12-13h00), que pode ser encurtado se houver paragens de manhã.

8.25: Os primeiros tempos da manhã

Ainda é muito cedo, mas os primeiros tempos por volta começam a ser registados, com Charles Leclerc no topo da tabela. Os tempo do monegasco ainda é muito acima do que conseguiu ontem, mas a pista está com uma temperatura baixa e ainda são as primeiras voltas da manhã.

Leclerc, Ferrari, 1:23.589s, C2 Russell, Mercedes, 1:24.592, C2 Gasly, AlphaTauri, 1:32.174, C4 Norris, McLaren, 1:48.115s, C3 Vettel, Aston Martin, 1:57.597s, C2

8.15: Todos em pista

Saíram para a pista todos os pilotos, o que é um bom sinal. Haas e Alfa Romeo tiveram alguns problemas de fiabilidade, mas ontem conseguiram trabalhar bem e para já, parecem continuar assim hoje.

8.06: Todos os pilotos sairam para suas primeiras voltas do dia, excetuando Nikita Mazepin, Lando Norris e Nicholas Latifi.

Sebastian Vettel e Pierre Gasly sairam com as “aerorakes”, as famosas grelhas, que são colocadas em zonas específicas do carro e que permitem avaliar zonas de alta e baixa pressão.

7:59: Line-up do dia:

Mercedes: Russell/Hamilton

Red Bull: Verstappen/Perez

Ferrari: Leclerc/Sainz

McLaren: Norris/Ricciardo

Alpine: Alonso/Ocon

AlphaTauri: Gasly/Tsunoda

Aston Martin: Vettel/Stroll

Williams: Latifi/Albon

Alfa Romeo: Zhou/Bottas

Haas: Mazepin/Schumacher

7:52: Nikita Mazepin pode dizer adeus à F1

Os efeitos do que se está a passar na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia está a produzir ondas de choque por todo o mundo e um dos efeitos pode ser a saída de Nikita Mazepin da Fórmula 1. O seu futuro pode estar comprometido porque a equipa tem um grande patrocinador russo que hoje já não se vai ver nos flancos do VF-22, e o piloto é como se sabe inscrito pela federação russa. Há países que já anunciaram não querer receber cidadãos russos, e se o passaporte deixar de ser aceite e não puder viajar, isso pode facilmente acabar com a carreira de Nikita Mazepin na F1, pois como todos sabemos, só lá está devido ao dinheiro do pai, e se não puder correr dificilmente voltará, pois até aqui nada fez que justifique ser piloto de Fórmula 1. Curiosamente, a equipa, a Haas já recebeu a maior parte do patrocínio acordado pelo que, dessa perspetiva, é um problema a menos para Gene Haas e os seus pares. Como se sabe o dono da Haas, Gene Haas é norte-americano, e o principal patrocinador russo.