F1, Testes de Barcelona, Dia 3: Sebastian Vettel para em pista

Sebastian Vettel acabou de parar em pista, na curva 12 do Circuito de Barcelona. O SF1000 de Vettel parece ter tido uma falha de potência.

🚩 RED FLAG 🚩



Sebastian Vettel is out of his Ferrari SF1000 after it comes to a halt in Barcelona #F1 #F1Testing pic.twitter.com/3BcTidphpf