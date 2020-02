F1, Testes de Barcelona, Dia 3: Max Verstappen na frente

Já se roda em Barcelona no derradeiro dia da primeira semana de testes de F1 que decorrem em Barcelona. O dia de ontem ficou marcado pela surpresa quanto ao novo sistema do volante da Mercedes, mas para já não parece haver razões para considerar o sistema ilegal.



Na Mercedes o dia vai ser novamente partilhado entre Valtteri Bottas (manhã) e Lewis Hamilton (tarde), na Ferrari, é a vez de Sebastian Vettel, na Red Bull, Max Verstappen (manhã) e Alex Albon (tarde) dividem o RB16. Na McLaren, também Lando Norris (manhã) e Carlos Sainz (tarde) dividem o carro. O mesmo sucede na Renault, com Esteban Ocon (manhã) e Daniel Ricciardo (tarde).

Na Racing Point, Lance Stroll roda o dia inteiro, na Alfa Romeo é a vez de Antonio Giovinazzi, depois de Kimi Raikkonen ter feito o melhor tempo no dia de ontem e na Williams, hoje o dia é de Nicholas Latifi. Por fim na Haas, Romain Grosjean (manhã) e Kevin Magnussen (tarde) dividem o VF 20.

Logo desde o momento em que a luz verde do final do paddock se acendeu, foram muitos os monolugares em pista e neste momento a tabela de tempo é a seguinte:

Tempos

1-Verstappen (Red Bull), 1m18.032s

2-Sainz (McLaren), 1m18.638s

3-Vettel (Ferrari), 1m18.970s

4-Ocon (Renault),1m19.287s

5-Stroll (Racing Point), 1m19.847s

6-Kvyat (AlphaTauri), 1m36.226s