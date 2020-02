F1, Testes de Barcelona, Dia 3: Lewis Hamilton o mais rápido dos pilotos da tarde

Lewis Hamilton, a cerca de duas horas do fim da sessão da tarde dos testes de pré-temporada da Fórmula 1, é o mais rápido com um tempo de 1m16.642s. Apesar disso, Hamilton ainda não bateu o tempo da manhã do seu colega de equipa, Valtteri Bottas, de 1m15.732s.

Pierre Gasly (AlphaTauri) já melhorou o seu tempo, estando agora em nono com um tempo de 1m18.213s. Lando Norris também já colocou um tempo na tabela, sendo o 15º mais rápido, com um tempo de 1m19.008s.

Daniel Ricciardo, que se encontra a fazer simulações de corrida, continua com o mesmo tempo. Também com o mesmo tempo está Alexander Albon.

Já Kevin Magnussen, com o acidente na curva sete, não volta à pista. O diretor de equipa da Haas, Gunther Steiner, explicou que o despiste deveu-se a um furo:

“Tivemos um problema com o espaçador da roda, que causou um furo. Não é um bom fim para os nossos testes, mas podemos viver com isso. Como demora tempo a consertar vamos preparar-nos para a próxima semana.” – explicou Gunther Steiner.

Tempos

1- V.Bottas (Mercedes) – 1m15.732s

2 – L.Hamilton (Mercedes) – 1m16.642s

3 – E.Ocon (Renault) – 1m17.102s

4 – L.Stroll (Racing Point) – 1m17.338s

5 – D.Kvyat (AlphaTauri) – 1m17.427s

6 -M.Verstappen (Red Bull) – 1m17.636s

7 -A.Giovinazzi (Alfa Romeo) -1m18.035s

8 -A.Albon (Red Bull) – 1m18.154s

9- P.Gasly (AlphaTauri) – 1m18.213s

10 -C. Sainz (McLaren) – 1m18.274s

11– R.Grosjean (Haas) – 1m18.380s

12 -S.Vettel (Ferrari) – 1m18.384s

13 – D.Ricciardo (Renault) – 1m18.856s

14 – N.Latifi (Williams) – 1m19.004s

15 -L.Norris (McLaren) – 1m19.008s

16 – K.Magnussen (Haas) – 1m19.709s



