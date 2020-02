F1, Testes de Barcelona, Dia 3: Kevin Magnussen nas barreiras

Kevin Mgnussen colocou a primeira bandeira vermelha desta tarde no circuito de Barcelona. O piloto da Haas despistou-se, fazendo com que o seu monolugar fosse ao muro na curva sete.

🚩RED FLAG 🚩



Problems for K-Mag – the Haas driver goes into the barriers at Turn 7 😵#F1Testing pic.twitter.com/E5E4HAvbKo