F1, Testes de Barcelona, Dia 3: Daniel Ricciardo com problemas de motor

Daniel Ricciardo esteve a realizar uma simulação de corrida durante esta tarde. Apesar de a ter completado, o piloto da Renault estava em pista quando o R.S.20 deu sinais de problemas de motor. Assim, o australiano parou o monolugar, trazendo mais uma bandeira vermelha, a quarta deste dia.

Das bandeira vermelhas anteriores, Sebastian Vettel foi o único a voltar à pista, com Kevin Magnussen a ficar pelo caminho e Nicholas Latifi a continuar na garagem.

Nas tabela de tempos, o único a melhorar foi Lewis Hamilton (Mercedes) que agora conta com um tempo de 1m16.516s.

