F1: Testes de Barcelona deverão ser à porta fechada | AutoSport

A história começa a ser repetitiva, mas é a realidade em que vivemos. A pandemia continua a não dar tréguas e a dificultar o acesso a certos eventos. Os primeiros metros dos novos monolugares de F1 deverão acontecer à porta fechada, longe do olhar dos adeptos.

Com o aumento de casos um pouco por todo o mundo e na Europa em particular, as portas do Circuito da Catalunha irão permanecer fechadas para a primeira semana de testes. Não haverá também transmissão vídeo dos treinos pelo que apenas haverá o relato da imprensa no local e o resumo das sessões ao final do dia. O número de dias de testes foi duplicado de três para seis na época de 2022, tendo a Fórmula 1 optado por dar mais tempo às equipas para se habituarem aos seus carros e pneus radicalmente diferentes e recolherem o máximo de dados possível nesse tempo.