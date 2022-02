F1, Testes de Barcelona: Daniel Ricciardo termina a manhã no topo da tabela | AutoSport

Carlos Sainz foi o dono do primeiro lugar da tabela durante grande parte da manhã, mas Daniel Ricciardo destronou o piloto da Ferrari no final da sessão. A dez minutos do fim, o piloto da McLaren tratou de assinar o melhor registo da manhã (1.20:355), seguido de Sainz e Pierre Gasly que completaram o top 3.

Não foi preciso esperar muito tempo para vermos carros em pista no começo da sessão da manhã, com vários pilotos a saírem assim que a luz verde apareceu no final da via das boxes. Gasly, Sainz e Alex Albon foram os primeiros a colocarem tempos na tabela, mas no final da primeira hora era Sainz o dono do melhor tempo, tendo chegado ao segundo 21. Na segunda hora de trabalhos, Sainz ia fazendo muitas voltas, tal como a Esteban Ocon, Gasly e Ricciardo. Nesta fase, Haas, Red Bull, Mercedes e Alfa Romeo eram as equipas menos ativas. Na terceira hora Sainz melhorou o seu tempo, mas destacavam-se as poucas voltas de Hamilton e Bottas. O Mercedes de Hamilton debatia-se com problemas na afinação aerodinâmica, sentido muito o “efeito sobe e desce” cujas oscilações no carro complicaram a vida ao piloto britânico. No caso de Bottas, a Alfa Romeo continuava aparentemente com problemas e às poucas voltas que tinha feito ontem (32), juntava apenas 12.

A sessão foi decorrendo sem problemas até que a pouco mais de meia hora do fim, Sergio Pérez apareceu parado na pista, com o seu RB18 a deixar de colaborar. Aparentemente terão sido problemas na caixa de velocidade a anteciparem o fim dos trabalhos para o mexicano, que obrigou a uma interrupção que durou até as 11:45. A quinze minutos do fim, as bandeiras verdes regressaram à pista para as últimas voltas da manhã e foi nesta fase que Ricciardo tratou de fazer o melhor tempo. Para já o destaque vai para a Ferrari que além de grande fiabilidade, mostra bom andamento, tal como a McLaren e a Alpha Tauri. A Mercedes teve uma manhã discreta com 40 voltas e tempos por volta pouco entusiasmantes, tal como a Red Bull. Bottas ainda fez mais algumas voltas e conseguiu apenas 20 no final desta sessão, ele que passa o volante a Guanyu Zhou. A sessão da tarde arranca às 13h.

Tempos da sessão da manhã: