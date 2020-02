F1, Testes de Barcelona: Daniel Riccardo termina manhã na frente

Daniel Ricciardo terminou a parte da manhã do último dia de testes em Barcelona na frente, com um tempo de 1:16.276s. Este tempo foi feito com os compostos mais macios ‘calçados’, os C5.

O piloto da Renault esteve, tal como Lewis Hamilton (Mercedes), a fazer simulações de corrida. Ricciardo efetuou 65 voltas.

Charles Leclerc (Ferrari) terminou a manhã na segunda posição com um tempo de 1:16.360s, ou seja, a apenas 0.084s de Ricciardo. Terceiro tempo mais rápido para Lewis Hamilton, que fez um tempo de 1:16.410s.

Em termos de voltas, Lewis Hamilton foi quem rodou mais com 89 voltas ao circuito de Barcelona com o W11. Romain Grosjean (Haas) ficou logo a seguir com 86 voltas e o oitavo tempo mais rápido (1.17.037s).

George Russell (Williams) e Sergio Pérez (Racing Point) foram os que efetuaram menos voltas, ambos com 43 voltas. Pérez ainda passou pela liderança, terminando a manhã na quarta posição com um tempo de 1:16.658s.