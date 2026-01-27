F1, Testes de Barcelona: Chuva apareceu na segunda hora

Com muito pouca informação a chegar de Barcelona, comparativamente ao que vimos ontem de manhã, a meteorologia foi o ponto de interesse desta segunda hora. A chuva apareceu com força e estará a afetar os programas da Red Bull e da Ferrari, as únicas a testarem nesta manhã (e provavelmente até ao fim do dia).

No entanto, a chuva pode não ser um problema e numa fase tão precoce do desenvolvimento do carro, conhecer as suas capacidades à chuva pode ser um ponto positivo. Tanto a Red Bull como a Ferrari tem quatro conjuntos de intermédios e dois de chuva, o que poderá permitir que as equipas recolham informações neste dia que deverá manter-se cinzento.