F1, Testes de Barcelona: Chuva apareceu na segunda hora
Com muito pouca informação a chegar de Barcelona, comparativamente ao que vimos ontem de manhã, a meteorologia foi o ponto de interesse desta segunda hora. A chuva apareceu com força e estará a afetar os programas da Red Bull e da Ferrari, as únicas a testarem nesta manhã (e provavelmente até ao fim do dia).
No entanto, a chuva pode não ser um problema e numa fase tão precoce do desenvolvimento do carro, conhecer as suas capacidades à chuva pode ser um ponto positivo. Tanto a Red Bull como a Ferrari tem quatro conjuntos de intermédios e dois de chuva, o que poderá permitir que as equipas recolham informações neste dia que deverá manter-se cinzento.
🚨 MAX VERSTAPPEN en pista… ¡suban el volumen!
⏱️ Verstappen se coloca en pista posición: 1'20''0
👉🏼 Leclerc, que también está en pista, firma un mejor tiempo de 1'20''8#F1 #F1Testing
— Adrigamer95 (@Adrian01588751) January 27, 2026
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI