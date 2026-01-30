F1, Testes de Barcelona: Charles Leclerc termina a manhã com o melhor tempo

Está concluída a última manhã desta semana de testes em Barcelona. As equipas recolhem os últimos dados antes de regressar às fábricas para validar tudo o que foi recolhido e implementar melhorias.

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido, Charles Leclerc terminou a sua participação no teste com nota positiva, rubricando o melhor tempo (1:16.653) e um número respeitável de voltas (79), o mesmo número de Oscar Piastri que ficou com o segundo tempo (1:17.446), com Max Verstappen a ficar com terceiro tempo e menos dez voltas (tempos e número de voltas avançados pela SoyMotor).

As Friday mornings go… that was a strong one Ollie 👏🇪🇸#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/UG2wNYZoWK — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 30, 2026

A Red Bull regressou depois do aparatoso acidente que envolveu Isack Hadjar no segundo dia de testes, que obrigou a equipa a esperar dois dias por peças novas. A Cadillac foi a equipa que menos voltas deu nesta manhã e a que mais longe ficou do tempo de referência. As equipas preparam-se agora para a sessão da tarde que encerra esta semana de trabalho.