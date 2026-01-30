F1, Testes de Barcelona: Charles Leclerc termina a manhã com o melhor tempo
Está concluída a última manhã desta semana de testes em Barcelona. As equipas recolhem os últimos dados antes de regressar às fábricas para validar tudo o que foi recolhido e implementar melhorias.
No que diz respeito ao trabalho desenvolvido, Charles Leclerc terminou a sua participação no teste com nota positiva, rubricando o melhor tempo (1:16.653) e um número respeitável de voltas (79), o mesmo número de Oscar Piastri que ficou com o segundo tempo (1:17.446), com Max Verstappen a ficar com terceiro tempo e menos dez voltas (tempos e número de voltas avançados pela SoyMotor).
As Friday mornings go… that was a strong one Ollie 👏🇪🇸#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/UG2wNYZoWK
— TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 30, 2026
A Red Bull regressou depois do aparatoso acidente que envolveu Isack Hadjar no segundo dia de testes, que obrigou a equipa a esperar dois dias por peças novas. A Cadillac foi a equipa que menos voltas deu nesta manhã e a que mais longe ficou do tempo de referência. As equipas preparam-se agora para a sessão da tarde que encerra esta semana de trabalho.
#F1Testing || He improves his time to 1:16.653. https://t.co/NQNE6Sl71B
— sin ⁴⁴ (@44britcedes) January 30, 2026
|Posição
|Piloto
|Melhor tempo
|Voltas
|1.º
|Charles Leclerc
|1:16.653
|79
|2.º
|Oscar Piastri
|1:17.446
|79
|3.º
|Max Verstappen
|1:18.285
|69
|4.º
|Oliver Bearman
|1:18.423
|105
|5.º
|Pierre Gasly
|1:19.754
|78
|6.º
|Gabriel Bortoleto
|1:20.179
|64
|7.º
|Fernando Alonso
|1:20.795
|49
|8.º
|Valtteri Bottas
|1:22.790
|33
