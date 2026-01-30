Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Home   >   Destaque Homepage   >   F1, Testes de Barcelona: Charles Leclerc termina a manhã com o melhor tempo

F1, Testes de Barcelona: Charles Leclerc termina a manhã com o melhor tempo

Por a 30 Janeiro 2026 12:37

Está concluída a última manhã desta semana de testes em Barcelona. As equipas recolhem os últimos dados antes de regressar às fábricas para validar tudo o que foi recolhido e implementar melhorias.

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido, Charles Leclerc terminou a sua participação no teste com nota positiva, rubricando o melhor tempo (1:16.653) e um número respeitável de voltas (79), o mesmo número de Oscar Piastri que ficou com o segundo tempo (1:17.446), com Max Verstappen a ficar com terceiro tempo e menos dez voltas (tempos e número de voltas avançados pela SoyMotor).

A Red Bull regressou depois do aparatoso acidente que envolveu Isack Hadjar no segundo dia de testes, que obrigou a equipa a esperar dois dias por peças novas. A Cadillac foi a equipa que menos voltas deu nesta manhã e a que mais longe ficou do tempo de referência. As equipas preparam-se agora para a sessão da tarde que encerra esta semana de trabalho.

Posição Piloto Melhor tempo Voltas
1.º Charles Leclerc 1:16.653 79
2.º Oscar Piastri 1:17.446 79
3.º Max Verstappen 1:18.285 69
4.º Oliver Bearman 1:18.423 105
5.º Pierre Gasly 1:19.754 78
6.º Gabriel Bortoleto 1:20.179 64
7.º Fernando Alonso 1:20.795 49
8.º Valtteri Bottas 1:22.790 33
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

Deixe aqui o seu comentário

últimas F1
últimas Autosport
f1
últimas Automais
f1
Ativar notificações? Sim Não, obrigado