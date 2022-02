F1, Testes de Barcelona: Charles Leclerc foi o mais rápido do segundo dia | AutoSport

A Ferrari parece ter começado bem e Charles Leclerc foi o mais rápido no segundo dia de testes no Circuito da Catalunha.

Carlos Sainz foi o dono do primeiro lugar da tabela durante grande parte da manhã, mas Daniel Ricciardo destronou o piloto da Ferrari no final da sessão. A dez minutos do fim, o piloto da McLaren tratou de assinar o melhor registo da manhã (1.20:355), seguido de Sainz e Pierre Gasly que completaram o top 3.

A sessão foi decorrendo sem problemas até que a pouco mais de meia hora do fim, Sergio Pérez apareceu parado na pista, com o seu RB18 a deixar de colaborar. Aparentemente terão sido problemas na caixa de velocidade a anteciparem o fim dos trabalhos para o mexicano durante a manhã, que obrigou a uma interrupção que durou até as 11:45. A quinze minutos do fim, as bandeiras verdes regressaram à pista para as últimas voltas da manhã e foi nesta fase que Ricciardo tratou de fazer o melhor tempo.

Tempos da sessão da manhã:

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 65 voltas

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71 voltas

Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 61 voltas

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47 voltas

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55 voltas

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66 voltas

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21 voltas

Pérez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38 voltas

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40 voltas

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 66 voltas

Durante a tarde, o tempo de Ricciardo manteve-se no topo da tabela durante algum tempo, isto quando os pilotos que iriam fazer o dia todo passaram a ter a companhia do “turno da tarde”, com George Russell, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin, Guanyu Zhou e Charles Leclerc foram para a pista. Os três últimos merecem destaque pois Zhou fez a sua estreia nos testes, ele que ontem ficou a ver Bottas e Robert Kubica do lado de fora da pista. Leclerc tratou de fazer o melhor tempo a meio da sessão da tarde e de lá nunca mais saiu e Nikita Mazepin provocou a segunda bandeira vermelha do dia, com um problema na bomba de combustível a fazer para o Haas do piloto.

Leclerc assumiu a liderança da tabela a meio da tarde, mas Pierre Gasly mostrava vontade de o destronar, o que acabou por não acontecer. Não obstante, Gasly foi um dos destaques do dia, sendo um dos pilotos com mais voltas dadas ao traçado catalão. Gasly fez 146 voltas hoje e terá de perder mais algum tempo com o fisioterapeuta, pois o pescoço deverá estar a sentir o esforço, enquanto Ricciardo fez 126 e Esteban Ocon 121, os três pilotos que conseguiram ultrapassar a barreira da centena de voltas.

Tempos finais do segundo dia de testes:

Leclerc, Ferrari, 1m19.689s, C3 – 78 laps Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 – 146 Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 – 126 Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 – 65 Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71 Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 – 73 Perez, Red Bull, 1m21.430s, C3 – 78 Mazepin, Haas, 1m21.512s, C3 – 41 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47 Zhou, Alfa Romeo, 1m21.885s, C3 – 71 Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 61 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66 Ocon, Alpine, 1m22.164s, C3 – 124 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Destaques

Um dos grandes destaques vai obviamente para a Ferrari que, para além de ter conseguido o melhor tempo do dia, voltou a ser das equipas que mais voltas deu. Assim, aliam-se ritmo e fiabilidade, numa conjugação que costuma dar certo. A McLaren voltou a estar bem e a Alpha Tauri mostrou bons apontamentos. A Red Bull, que provocou a primeira bandeira vermelha do dia, ficou muito tempo parada para verificar o problema de caixa que afetou Pérez, verificando também toda a transmissão. O mexicano acabou o dia com muitas voltas dadas, mas a equipa perdeu algum tempo em pista. A Alfa Romeo parece ter resolvido os problemas e depois de ontem ter feito apenas 32 voltas, hoje ficou perto da centena, apesar dos problemas que impediram Bottas de ir para a pista de manhã. Zhou teve uma tarde produtiva e fez 71 voltas. Também George Russell teve uma tarde com muitas voltas dadas, tal como Vettel e Mazepin ficou-se pelas 40 voltas com o problema na sua unidade motriz a retirar tempo em pista.

Outro dos destaques em pista foi o efeito oscilatório ou efeito “sobe e desce”, provocado pelo fundo plano. As equipas têm-se deparado com esta questão que está ligada à forma como os fundos dos carros criam downforce. É uma questão que vai dar dores de cabeça e que tem afetado todas as equipas.

Por fim, a crise na Ucrânia também se fez sentir no paddock da F1, com Sebastian Vettel a dizer abertamente que não irá ao GP da Rússia caso não seja cancelado. As equipas, a FIA e a FOM vão reunir hoje e tomar decisões quanto a essa questão.

Fica assim concluído o segundo dia de testes em Barcelona. Amanhã é o terceiro e último dia na pista catalã.