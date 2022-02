F1, Testes de Barcelona: Charles Leclerc faz o melhor tempo | AutoSport

Finalmente mudanças no topo da tabela. Com 15 minutos para o fim da terceira hora da sessão da tarde, Charles Leclerc melhorou o tempo feito por Daniel Ricciardo no final da sessão da manhã. Com o tempo de 1m19.804s, Leclerc coloca a Ferrari no topo da tabela de tempos.

Leclerc, Ferrari, 1m19.804s, C3 – 41 laps Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 104 Gasly, AlphaTauri, 1m20.542s, C3 – 107 Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71 Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 – 52 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47 Russell, Mercedes, 1m21.734s, C2 – 42 Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 50 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 47 Mazepin, Haas, 1m22.429s, C3 – 24 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40 Zhou, Alfa Romeo, 1m22.888s, C2 – 50 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 112