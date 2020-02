F1, Testes de Barcelona: Charles Leclerc coloca Ferrari como mais rápido

Charles Leclerc (Ferrari) saltou para liderança dos testes de Barcelona com um tempo de 1:16.457s, de pneus C5. Sergio Pérez colocou o Racing Point (1.16.658s) na frente do McLaren de Carlos Sainz, sendo mais rápido do que o espanhol. Pérez ainda passou pela liderança da sessão.

Mais atrás, Alexander Albon (Red Bull Racing) tem o sétimo tempo mais rápido da sessão, sendo que colocou o carro na gravilha, mas conseguiu sair de lá antes que o Red Bull ficasse atolado.

Out of Turn 11 and into Turn 12…



A spin and some gravel for @alex_albon 👀 🔄#F1Testing #F1 pic.twitter.com/hBeEKJ1rNr