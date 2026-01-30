F1, Testes de Barcelona: Charles Leclerc aumenta o ritmo no final da manhã

Charles Leclerc tem sido o destaque nesta segunda metade da sessão matutina dos testes de Barcelona. O piloto da Ferrari subiu o ritmo e foi o primeiro a entrar no segundo 16 neste dia, igualando o andamento que a Mercedes revelou ontem.

Leclerc começou por rodar no segundo 17, entrado no segundo 16, com pneus médios, as primeiras indicações que o monegasco estava a apertar com a sua nova máquina. As últimas informações apontam para um tempo de 1.16.653, já feito com pneus macios.

Depois de uma primeira metade da manhã relativamente calma, a ação em pista aumento significativamente, com muitos mais carros em pista.