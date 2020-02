F1, Testes de Barcelona: Carlos Sainz na frente após primeira hora

Carlos Sainz (McLaren) lidera após a primeira hora do último dia de testes em Barcelona. O piloto da McLaren completou 22 voltas e tem como tempo mais rápido 1:16.822s.

Daniil Kvyat coloca o AlphaTauri na segunda posição a 0.536s com Romain Gorsjean (Haas) a completar os três primeiros a 1.038s de Sainz

Nesta primeira hora, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) está com o nono tempo e já fez um pião. Também Charles Leclerc (Ferrari) já esteve em pista, conseguindo melhorar o seu primeiro e segundo setor, mas abrandando no terceiro, ficando assim com o sexto tempo.

Lewis Hamilton (Mercedes) e Daniel Ricciardo (Renault) concentram-se em fazer stints maiores.