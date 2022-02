F1, Testes de Barcelona: Carlos Sainz mantém-se na frente | AutoSport

Carlos Sainz continua a ser o homem em destaque nesta manhã. Além de ser o mais rápido em pista, com o tempo de 1:20.546 (pneus C3), melhorando a sua marca anterior, é um dos pilotos com mais voltas dadas até ao momento, numa manhã que se tem revelado mais produtiva com todas as equipas a terem pelo menos 15 voltas feitas nesta fase.

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 37 voltas Gasly, AlphaTauri, 1m21.466s, C3 – 33 voltas Albon, Williams, 1m21.657s, C3 – 25 voltas Ricciardo, McLaren, 1m21.923s, C2 – 34 voltas Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 25 voltas Schumacher, Haas, 1m22.535s, C3 – 34 voltas Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 16 voltas Stroll, Aston Martin, 1m22.620s, C2 – 31 voltas Bottas, Alfa Romeo, 1m22.858s, C3 – 12 voltas Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 32 voltas