F1, Testes de Barcelona: Carlos Sainz continua na frente, Alfa Romeo ainda com poucas voltas | AutoSport

A terceira hora de testes no circuito de Barcelona decorreu sem problemas de maior. Carlos Sainz tratou de melhorar o seu registo pouco depois da dez e mantém-se no topo da tabela com o tempo de 1:20.546, seguido a alguma distância de Pierre Gasly com Alex Albon a fechar o top 3.

Na contabilidade de voltas dadas, destaque para a Ferrari, McLaren, Haas, Alpine e Aston Martin que já ultrapassaram a barreira das 40 voltas. Do lado da Alfa Romeo os problemas parecem persistir e Bottas apenas conseguiu fazer 12 voltas, num arranque negativo para a equipa.