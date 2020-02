F1, Testes de Barcelona: Após a primeira hora Charles Leclerc é o mais rápido na sessão da tarde

Charles Leclerc (Ferrari) é o piloto mais rápido, por enquanto, nesta sessão da tarde nos testes de pré-temporada de Barcelona. Leclerc continua com o mesmo tempo da manhã – 1:16360s.

Na Renault, Daniel Ricciardo continua com o melhor tempo do dia, mas, na sessão da tarde quem está no carro francês é Esteban Ocon, que está com um tempo de mais rápido de 1:17.752s, na 11º posição.

Na Mercedes, tal como na Renault, Lewis Hamilton deu lugar a Valtteri Bottas, que neste momento tem o décimo tempo mais rápido da sessão, com 1:17.438s.

Max Verstappen também já está no Red Bull, por troca com Alexander Albon. O holandês ainda não realizou muitas voltas, estando com o 13º tempo mais rápido.

Kevin Magnussen também entrou para o lugar de Romain Grosjean. O piloto dinamarquês da Haas não teve sorte e o carro da equipa já está na garagem com problemas de embraiagem.

Car is back in the garage as the crew work on an issue with the clutch.



🔧 We’re working hard to get back out there. #HaasF1 #F1Testing pic.twitter.com/7zCMdvHGZc — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 28, 2020

De resto, os piloto que continuam a rodar (Sergio Pérez, Carlos Sainz, George Russell, Daniil Kvyat e Kimi Raikkonen) não melhoraram as suas marcas da manhã.