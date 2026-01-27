F1, Testes de Barcelona: Apenas duas equipas em pista e uma bandeira vermelha na primeira hora

Num dia que se espera morno, com a ameaça de chuva a levar várias equipas a não ir para a pista hoje, a grande novidade é a A Ferrari. Juntou-se esta terça-feira aos testes privados de pré-temporada de Fórmula 1 em Barcelona, no início do segundo dia de trabalhos, que ficou marcado por uma breve interrupção provocada pela Red Bull logo nas primeiras voltas da sessão matinal.

A Ferrari foi a primeira a alinhar, saindo das boxes assim que o pit-lane abriu às 9h00 locais. Pouco depois, a Red Bull colocou em pista o RB22 com Max Verstappen ao volante pela primeira vez, mas a sessão foi interrompida durante pouco mais de cinco minutos após o neerlandês ter saído de pista e passado pela gravilha na Curva 5, conseguindo ainda assim regressar sem danos aparentes. Assim que a bandeira vermelha foi retirada, a Ferrari retomou de imediato o seu programa.

Depois de ontem termos tido sete equipas em pista, Mercedes, Alpine, Cadillac, Audi, Haas, Racing Bulls resolveram não ir para a pista hoje, com a chuva a ameaçar a tarde. Uma vez que as equipas saem do pit lane para a pista, conta como um dia de testes e, com ainda o resto da semana pela frente, as equipas aguardam por dias melhores. A McLaren ainda não se mostrou, mas não parece muito provável que a equipa inicie o seu programa de testes hoje. Com a ameaça de chuva e não tendo iniciado o teste logo à primeira hora, o mais certo é que a equipa de Woking inicie os testes amanhã.