F1, Testes de Barcelona: Alguns dados estatísticos | AutoSport

Os primeiros três dias de testes já permitiram aos engenheiros recolher uma boa dose de informação sobre os novos monolugares. Os testes aerodinâmicos, os testes à unidades motrizes, os tempos por volta, tempos por setores permitem aos poucos entender um pouco do que nos espera. Os engenheiros, esses, têm agora alguns dias para digerir a quantidade quase inacreditável de dados recolhidos.

Apresentamos agora alguns dados que podem interessar após estes primeiros testes:

Nº de voltas dadas – A Ferrari foi a equipa que mais voltas deu ao circuito da Catalunha, o que pode confirmar um bom arranque por parte da equipa italiana. Mercedes e McLaren ficaram no top 3 das equipa que mais voltas deram. No extremo oposto, Haas, Alfa Romeo e Alpine foram as que menos voltas deram.

Equipa Nº de voltas Média de voltas por dia Ferrari 439 146,33 Mercedes 393 131,00 McLaren 367 122,33 Red Bull 358 119,33 Williams 347 115,67 AlphaTauri 308 102,67 Aston Martin 296 98,67 Alpine 266 88,67 Alfa Romeo 175 58,33 Haas 160 53,33

Quilómetros percorridos por fabricante de unidades motrizes – A Mercedes foi a fornecedora de unidades motrizes que mais quilómetros completou ao longo destes três dias. Isto deve-se essencialmente ao maior número de equipas fornecidas pelos germânicos. Enquanto a Renault apenas fornece a Alpine e a Red Bull / Honda a Red Bull e Alpha Tauri, a Ferrari fornece a sua própria equipa, a Alfa Romeo e a Haas. O resto do grid (Mercedes, McLaren, Aston Martin e Williams) recebe unidades Mercedes. Além disso, a Haas e a Alfa Romeo foram as equipa que menos voltas deram, pelo que não ajudaram a esta contabilidade.

Fabricantes Km percorridos Mercedes 6559 Ferrari 3618 Red Bull / Honda 3113 Rehault 1243

Nº de voltas por piloto – Carlos Sainz é o piloto que mais ficou a conhecer o seu novo carro tendo sido o piloto que mais voltas deu em Barcelona, seguido e Daniel Ricciardo e George Russell. Robert Kubica deu apenas nove voltas, com Valtteri Bottas a fazer 54 e Nikita Mazepin 71, os três pilotos que menos voltas deram.

Piloto Nº de voltas Carlos Sainz 236 Daniel Ricciardo 212 George Russell 209 Alex Albon 207 Max Verstappen 206 Charles Leclerc 203 Pierre Gasly 187 Lewis Hamilton 184 Sebatian Vettel 174 Lando Norris 155 Sergio Pérez 152 Nicholas Latifi 140 Fernando Alonso 139 Esteban Ocon 125 Lance Stroll 122 Yuki Tsunoda 121 Guanyu Zhou 112 Mick Schumacher 89 Nikita Mazepin 71 Valtteri Bottas 54 Robert Kubica 9

Tabela de tempos – Lewis Hamilton fez o melhor tempo dos três dias, seguido de George Russell, pelo que os dois melhores tempos foram feitos pela Mercedes (com os pneus mais macios). Sergio Pérez foi o terceiro mais rápido