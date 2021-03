F1, Testes: Daniel Ricciardo volta ao topo da tabela

Daniel Ricciardo esteve pouco tempo afastado do topo da tabela. O piloto australiano foi destronado por Pierre Gasly no começo da terceira hora da sessão da manhã, mas o piloto da McLaren tratou de retirar o francês do topo.

Neste momento apenas a Mercedes tem apenas uma volta feita com a troca de caixa de velocidade a demorar mais do que o inicialmente esperado, talvez com algum trabalho extra a ser feito para entender o problema. Também Sebastian Vettel ficou parado no fim do pit lane com problemas no seu Aston Martin.

O vento continua a soprar com força e a dificultar a vida aos pilotos.