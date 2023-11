F1: testes da Pirelli na 3ª Feira em Abu Dhabi | AutoSport

Todas as equipas de Fórmula 1 ficaram em Abu Dhabi para um dia de testes na terça-feira.

Cada equipa pode usar dois monolugares, um para os seus pilotos e outro para um rookie.

Sem novos compostos para avaliar, o tempo de pista será utilizado para trabalhar na otimização da gestão dos pneus para a próxima temporada com a ajuda dos sensores adicionais que puderem instalar. Os dados adquiridos serão depois partilhados com a Pirelli.

Os monolugares utilizados pelos pilotos terão dez conjuntos de pneus disponíveis: um do composto C1, um do composto C2, dois do composto C5, três do composto C4 e três do composto C3.

Os jovens pilotos podem utilizar no máximo oito conjuntos: dois do composto C4, dois do composto C5 e quatro conjuntos do composto C4.