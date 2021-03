F1, Testes: Começa a sessão da tarde

Temos luz verde no Circuito Internacional do Bahrein com o arranque da sessão da tarde do primeiro dia de testes de F1.

As condições de pista serão complicadas e a visibilidade da pista é reduzida o que poderá levar à interrupção dos trabalhos.

A sessão da manhã terminou com a McLaren na frente com Alpha Tauri e Red Bull (motores Honda) no top3. Mercedes terá de recuperar o tempo perdido na manhã, tal como a Haas, e falta entender se o problema da Ferrari no final da sessão foi apenas pontual ou pode ser indicação de algo mais grave. A Ferrari apresenta este ano uma unidade completamente revista, que se espera possa dar mais 20 cv de potência.

Esta é a lista de pilotos que estará em pista nas próximas quatro horas:

Mercedes – Lewis Hamilton

Red Bull – Max Verstappen

McLaren – Lando Norris

Aston Martin – Lance Stroll

Alpine – Esteban Ocon

Ferrari – Carlos Sainz

AlphaTauri – Yuki Tsunoda

Alfa Romeo – Antonio Giovinazzi

Haas – Nikita Mazepin

Williams – Roy Nissany