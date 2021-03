F1, testes: Chega a última Happy Hour

Estamos na última hora de testes de 2021. Com as temperaturas a baixar, os pilotos irão tentar melhorar os registos feitos até agora.

Para já temos visto muitas mudanças na tabela. Max Verstappen tratou de fazer o melhor tempo da sessão no início da terceira hora, tendo melhorado o registo pouco depois, enquanto Daniel Ricciardo fez o segundo melhor tempo de seguida. Fernando Alonso fez o quinto tempo, à frente de Kimi Raikkonen. Mas no final desta hora quem se está a destacar é Yuki Tsunoda que destronou Daniel Ricciardo do segundo lugar. Lewis Hamilton tem o décimo tempo da sessão, à frente de Carlos Sainz que regressou às boxes com aparentemente um problema de caixa de velocidade.

Deveremos ver mais mudanças na tabela de tempos durante esta hora.