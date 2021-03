F1, Testes: Charles Leclerc começa bem o dia

As equipas não demoraram muito tempo para colocar tempos na tabela. No último dia de preparação as equipas querem aproveitar ao máximo e hoje deveremos ter mais simulações de corrida e qualificação que poderão dar mais alguma luz sobre a ordem atual das coisas.

Charles Leclerc está no topo da tabela neste momento com o registo de 1:30:486, um tempo muito bom, feito com os pneus médios e um tempo muito semelhante ao que Bottas fez ontem na sessão da tarde com os pneus mais macios disponíveis.

Os dez pilotos em pista já colocaram tempos e apenas a McLaren não tem mais de dez voltas completadas.