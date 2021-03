F1, Testes: Carlos Sainz o mais rápido até agora

Tal como ontem, as equipas não esperaram muito para ir para a pista, com a maioria a levar no carro os aerorakes, para avaliação aerodinâmica e estudo de correlação. Os tempos não tem sido espantosos para já e o melhor registo é o de Carlos Sainz (1:33:072), seguido de Nikita Mazepin e Fernando Alonso.

Daniel Ricciardo, Antonio Giovinazzi e Sebastian Vettel ainda não tèm um tempo em seu nome.