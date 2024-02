F1, Testes Barém/Dia 3: Sem pausa para almoço, equipas trocam de piloto nos seus carros | AutoSport

Sem pausa para almoço no derradeiro dia de testes, devido à paragem da sessão para permitir resolver a questão da tampa de escoamento, os pilotos preparam para dar lugar aos seus companheiros de equipa, com Carlos Sainz a dar o lugar a Charles Leclerc terminando na liderança da tabela de tempos, com 1:31.247s.

Todas as equipas têm os seus carros nas boxes, mas a McLaren tem um pouco mais de trabalho do que algumas adversárias. Lando Norris dará lugar a Oscar Piastri, depois de ter apenas completado apenas 20 voltas devido a um alegado problema na embraiagem no MCL38, que estará a ser investigado pelos mecânicos.

Carlos Sainz, Ferrari, 1:31.247s, C3 – 61 voltas Sérgio Pérez, Red Bull, 1:31.483s, C3 – 47 voltas Lewis Hamilton, Mercedes, 1:31.999s, C5 – 49 voltas Lance Stroll, Aston Martin, 1:32.038s, C3 – 46 voltas Lando Norris, McLaren, 1:32.108s, C3 – 20 voltas Alexander Albon, Williams, 1:32.583s, C3 – 32 voltas Kevin Magnussen, Haas, 1:33.053s, C3 – 80 voltas Esteban Ocon, Alpine, 1:33.079s, C3 – 55 voltas Valtteri Bottas, Sauber, 1:33.528s, C3 – 28 voltas Daniel Ricciardo, RB, 1:37.015s, C1 – 70 voltas

Menos de 30 minutos depois de ter início a sessão matinal do derradeiro dia de testes de pré-temporada no Barém, foi interrompida a ação em pista, novamente devido a uma tampa de escoamento que saltou.

Depois de cerca da sessão suspensa durante cerca de uma hora, os pilotos arriscaram um pouco mais, mas era ainda Carlos Sainz quem liderava a tabela de tempo, estando nessa posição desde o início do dia. O piloto espanhol registou 1:31.247s no Ferrari SF-24 ainda antes da interrupção, tendo naquela altura Sergio Pérez logo atrás, a 0.400s. O carro do piloto mexicano deverá ter sofrido danos no fundo, uma vez que foi depois do RB20 passar que a tampa se deslocou.

Os trabalhos terminarão na mesma às 16 horas, com o incidente a suscitar preocupações sobre a infraestrutura da pista, levando os promotores locais a tentarem uma solução definitiva.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA