F1, Testes Barém/Dia 3: Sainz liderou até Max Verstappen tomar as rédeas do RB20 | AutoSport

Não foi preciso muito para que Max Verstappen, que regressou aos comandos do Red Bull RB20 esta tarde depois de ontem e hoje de manhã ter sido a vez de Sergio Pérez em pista, se colocasse na liderança da tabela de tempos, batendo a marca registada por Carlos Sainz durante a manhã.

O piloto neerlandês voltou à pista por volta das 12 horas, em Portugal continental, e viu Charles Leclerc a começar os seus trabalhos com um forte andamento, no entanto, e ainda na sua primeira volta cronometrada, Verstappen colocou-se no sétimo posto da tabela de tempos do dia, ficando a 1.422s da marca de Carlos Sainz. Melhorou logo a seguir, para 1:32.250s (+1.003s). Passados cerca de 45 minutos depois assumir o volante do RB20, Max Verstappen registou os tempos mais rápidos nos 1º e 2º setores, terminando a volta com a marca mais rápida do dia até agora: 1:31.058s, com pneus C3.

Neste momento, está assim ordenada a tabela de tempos:

Max Verstappen, Red Bull, 1:31.058, C3 – 9 voltas Carlos Sainz, Ferrari, 1:31.247s, C3 – 71 voltas Sergio Pérez, Red Bull, 1:31.483s, C3 – 53 voltas Charles Leclerc, Ferrari, 1:31.672s, C3 – 10 voltas Lewis Hamilton, Mercedes, 1:31.999s, C5 – 49 voltas Lance Stroll, Aston Martin, 1:32.038s, C3 – 46 voltas Lando Norris, McLaren, 1:32.108s, C3 – 20 voltas Alexander Albon, Williams, 1:32.583s, C3 – 38 voltas Kevin Magnussen, Haas, 1:33.053s, C3 – 80 voltas Esteban Ocon, Alpine, 1:33.079s, C3 – 55 voltas Yuki Tsunoda, RB, 1:33.209s, C3 – 14 voltas Pierre Gasly, Alpine, 1:33.463, C3 – 7 voltas Fernando Alonso, Aston Martin, 1:33.484s, C3 – 9 voltas Valtteri Bottas, Sauber, 1:33.528s, C3 – 28 voltas George Russell, Mercedes 1:34.867s, C3 – 9 voltas Nico Hülkenberg, Haas, 1:36.621s, C1 – 15 voltas Daniel Ricciardo, RB, 1:37.015s, C1 – 70 voltas Zhou Guanyu, Sauber, 1:38.655, C1 – 11 voltas Oscar Piastri, McLaren, 1:39.054s, C1 – 19 voltas

Foto: Philippe Nanchino / MPSA