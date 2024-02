F1, Testes Barém/Dia 3: FIA definiu hora prevista de reinício da sessão | AutoSport

Quando a sessão foi interrompida temporariamente pela segunda vez devido ao problema recorrente, as atenções viraram-se para a rápida resolução do problema e para garantir a segurança da pista durante o restante período de testes.

O incidente suscitou preocupações sobre a infraestrutura da pista e o potencial impacto nos programas de testes das equipas. As bandeiras vermelhas perturbam os preparativos finais cruciais para a próxima temporada de Fórmula 1, uma vez que as equipas tentam maximizar o seu tempo em pista e recolher dados essenciais antes da corrida de abertura.

O último dia de testes de pré-temporada no Barém deparou-se novamente com um problema numa tampa de drenagem solta, na zona da curva 11, que voltou a provocar uma bandeira vermelha, como aconteceu no dia anterior. A interrupção ocorreu na primeira meia hora da sessão, quando Sergio Pérez deslocou a tampa.

