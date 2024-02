F1, Testes Barém/Dia 3: Carlos Sainz na frente da tabela de tempos | AutoSport

Passaram duas horas desde o início do último dia de testes de pré-temporada de Fórmula 1, mas com pouca ação em pista, uma vez que decorridos menos de 30 minutos da sessão e voltou-se a soltar uma tampa de drenagem da pista, levando a uma interrupção longa. Em termos de tabela de tempos, apesar dos pilotos estarem a arriscar mais depois do reinício, é ainda Carlos Sainz quem lidera, estando nessa posição desde o início do dia.

O piloto espanhol registou 1:31.247s no Ferrari SF-24 ainda antes da interrupção, tendo agora Sergio Pérez logo atrás, a 0.400s. O carro do piloto mexicano deverá ter sofrido danos no fundo, uma vez que foi depois do RB20 passar que a tampa se deslocou.

Todos os pilotos regressaram à pista com pneus C3, colocando tempos rápidos na tabela e com um ritmo mais alto do que nos momentos antes da interrupção.