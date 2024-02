F1, Testes Barém/Dia 2: Charles Leclerc lidera tabela de tempos no final da 1ª hora | AutoSport

Charles Leclerc é o piloto mais rápido da primeira hora da sessão matinal no Barém, completando a sua volta mais rápida em 1:31.750s. O piloto monegasco colocou-se na frente ainda nos primeiros instantes do dia, melhorando constantemente os seus registos.

Num dia em que o vento pode colocar mais dificuldades aos pilotos, principalmente na curva 11 do traçado do Barém, a Williams decidiu dar mais tempo no carro a Logan Sargeant, depois dos problemas no FW46 ter impedido o piloto norte-americano de ter uma sessão produtiva ontem à tarde. Já esta manhã, Sargeant corre atrás do prejuízo e é o piloto com mais voltas completadas na primeira hora do segundo dia, ainda com o terceiro tempo mais rápido.

Enquanto Fernando Alonso não tem qualquer tempo registado na tabela de tempos e poucas voltas realizadas, Sergio Pérez passou grande parte desta primeira hora na garagem da Red Bull depois de um possível sobreaquecimento do travão dianteiro direito. O piloto mexicano voltou à pista nos minutos finais da hora de abertura da sessão.