F1, Testes Barém/1º Dia: Termina sessão matinal sem qualquer interrupção e Verstappen na frente | AutoSport

Foram quatro horas de trabalho em pista sem qualquer interrupção na primeira sessão do teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Barém, apesar de Alexander Albon ter terminado mais cedo com um problema no Williams FW46, que obrigou o piloto tailandês a ficar parado fora de pista.

Foi este o momento mais marcante da manhã do primeiro dia de teste, quando faltavam pouco mais de 20 minutos para o final da sessão. O Williams FW46 com Alexander Albon ao volante ficou parado no circuito do Barém, apenas com bandeira amarela acenada nessa zona, com o piloto tailandês a tentar fazer ‘reset’ ao sistema. Pouco depois, os comissários de pista empurraram o carro britânico para o lado de lá das barreiras de proteção, terminando por ali o trabalho de Albon.

A manhã correu bem, sem muitos problemas para as dez equipas, além da questão acima referida. Oscar Piastri foi o último piloto a fazer-se à pista quando a sessão começou às 7 horas da manhã, em Portugal continental, tendo o piloto australiano demorado para registar um tempo na tabela. Entrava em pista e saia logo a seguir, mas não parece ter existido qualquer problema com o Mercedes MCL38, até porque Piastri terminou as quatro horas em pista com o quarto tempo mais rápido e 53 voltas realizadas.

Max Verstappen saltou para a liderança da tabela de tempos quando faltava pouco para se alcançar a segunda hora da sessão, com 1:32.548s. O tricampeão do Mundo de F1 ficou naquela posição até às 11 horas, com a companhia de Charles Leclerc. Os dois protagonizaram um primeiro momento de ultrapassagem e defesa, quando o neerlandês passou o monegasco na travagem para a curva 1 muito perto do final da sessão.

A Haas teve um pequeno problema no sistema de combustível e a Mercedes teve o W15 parado algum tempo na garagem, mas no geral foi uma sessão com muitos quilómetros acumulados durante as quatro horas, com Fernando Alonso a ser o piloto com mais voltas realizadas.